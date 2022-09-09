SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşündüğünü söyledi. Erdoğan, "Programlar elverirse merasimlere katılmayı düşünüyorum. İki kez görüşmemiz oldu. Fırsat bulursak biz de merasimde bulunmak isteriz" dedi.

"YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin Türkiye'de yakalanmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Yargıya sevki yapıldı, yargı gereğini yapacaktır. Kararlılığımız sınır içi sınır dışı devam ediyor. Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Temenni ediyorum ki, DEAŞ'la olan mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar."

"ABD YPG'YE SİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin sınırda YPG ile tatbikatıyla ilgili olarak, "ABD hala YPG'ye silah göndermeye devam ediyor, sınırda birlikte tatbikat yapıyor. SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor" diye konuştu.