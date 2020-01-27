Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Gerek Berlin süreci gerekse Moskova, her ikisinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır.

Bu tür metinlere imza koymuyorlarsa burada mutabakat sağlanmıştır denemez.

Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından takip etmiştir.

Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."

Bir defa şunu birbiriniden ayırt etmek lazım. Serrac BMGK'nın tanıdığı bir liderdir. Hafter ise darbecidir.

Türkiye olarak bizim TBMM kararıyla oraya eğitici olarak gönderdiğimiz askerimiz vardır. Hafter'in yanındakiler ise başta kendisi olmak üzere lejyonerdir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...