SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristle aynı dili konuşan öyle muamele görür

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Bütün insanlığın vicdanına tercüman olan Mehmet Akif’i doğumunun 150'nci, hakka yürüyüşünün 87'nci seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin bekası milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



Tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum.



Merhum Akif yaşantısıyla, dirayetli kişiliğiyle, örnek ahlakıyla istiklal şairi sıfatını hak eden abidevi bir karakterdir. İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi.

Akif, hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül ilmiğinden geçirmediği hiçbir sözü söylememiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten asla çekinmedi.



Akif, yalnızca kalemi ve mısralarıyla değil, maddi ve manevi tüm varlığıyla da milletimizin yanında yer almıştır. Balıkesir'den Ankara'ya, Konya'dan Kastamonu'ya pek çok yerde verdiği hutbeler ve yaptığı konuşmalarla milletimizi kıyama çağırmıştır. Baş yazar olduğu Sebilürreşad dergisinde neşrettiği makalelerle merhum Akif zafere giden yolun manevi taşlarını döşemiştir.

Milletin hissiyatıyla birlikte hayallerine de tercüman olmuştu.Her ne kadar daha sonraları Akif'e vefasızlık hürmetsizlik yapılsa da onun istikbal harbimizdeki yeri her türlü tartışmanın ötesindedir. Uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır’da geçirmek zorunda kalan Akif buna rağmen ülkesine ve milletine asla küsmemiştir.

Kalbi kırık yüreği buruk ve sessiz yaşadığı bu hayattan en büyük muradı vefatından sonra hayırla, hayır dua ile yad edilmekti.

Gazze başta olmak üzere katledilen, sömürülen, zulmedilen insanlar için Akif'in diliyle haykırmaya, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceğiz.

Irak'ın kuzeyindeki kalleş saldırıların gerisinde milletimizi sınama teşebbüsü var. Gençler, sizi kardeşlerinize karşı kışkırtanlara karşı dikkatli olun, bu alçakların sizi zehirlemesine asla izin vermeyin.

Şundan herkes emin olsun, istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Türk için istiklalsiz hayat imkansızdır, tarih de gösteriyor ki Türk istiklalsiz yaşayamaz. İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında da hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz.

CHP'YE BİLDİRİ TEPKİSİ



Meclis'teki ortak bildiriye dört partinin imza koymasını çok önemsiyorum. Siyasi rekabetin yeri gelince birleşmeye engel teşkil etmediğini gördük.

Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır. CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü."

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