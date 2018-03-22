Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.
Kalın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemi vurgulandı. Bölgesel konularda fikir alışverişi yapıldı" denildi.