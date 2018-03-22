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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

Anadolu Ajansı

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme yaptığını söyledi. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Kalın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemi vurgulandı. Bölgesel konularda fikir alışverişi yapıldı" denildi.

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