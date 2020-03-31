SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ele alınmıştır.



Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırmıştır.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...