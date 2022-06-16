SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Haberler - NTV Haber 16.06.2022 - 18:12 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 20:13

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü

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Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

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