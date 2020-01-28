SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Senagal iş forumunda konuşuyor.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Senagal iş forumunda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

17 yılda çok önemli ekonomik reformlara imza attık.

Hedefimiz Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak.

Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Turizm anlamında 2019 yılında kendi rekorumuzu kırdık.

Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden birisiyiz.

Türkiye'nin Otomobili'ni sadece Türkiye'de değil tüm insanlığın kullanımına açacağız.

Türk müteahhitleri Senegal'de birçok başarılı projeye imza atıyor.

THY'nin Senegal'e haftada sekiz seferi bulunuyor. Dakar'a yönelik seferleri haftada 14'e mümkünse 20'ye çıkarmayı planlıyoruz. Yakın zamanda büyükelçilik binamız için Sayın Başkan bize 10 dönümlük bir arazi tahsis etti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...