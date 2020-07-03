SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak görülüyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Salgın söneminde ki sektör öne çıkmıştır. Gıda va sağlık sektörü. Sorunları güçlü tarım ve sağlık altyapımız sayesinde atlattık. Tarım ve sağlık alanında kensi kendine yetmenlinin üstünlüğünü yaşadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde başka ülkelere de gönderecek kadar cömert davranmıştır. Tabi bu seviyeye ulaşmak mümkün olmadı.

Çiftiçilerimizie son 18 yıldar 150 milyar lira tarımsal destek yaptık. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları gerçekleştirdik.

Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık.



Türkiye sebze ve meyvede net ihracatçı konumundadır. Tarla ürünlerinde kendi ihtiyacından çok daha üstün üretim kapasitesine sahiptir.

Sağolsun Konyalıların da çalışkanlıkları ile hep iftihar ettik.

Proje tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğü 11 dekarı bulacak. Salgın sonrası dünya düzeni yeniden kurulacak. Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak görülüyor. "

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...