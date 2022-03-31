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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Erdoğan, Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Haberler 31.03.2022 - 20:44 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 20:50

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

İstanbul’daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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