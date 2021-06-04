SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir müjde daha gelebilir

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Bugün ibadete açılan Uzun Mehmet Camii`nde ilk cuma namazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur.

''YENİ MÜJDELER GELEBİLİR''



Camilerimiz en güçlü dayanışma merkezleri olarak milletimizin hizmetlerinde olmaya devam edecektir. Türkiye hedeflerine doğru yürümeye devam edecektir.



Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım.

19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi.