SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 24.04.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 14:20

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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