SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız.



Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez.

Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumlarını tavsiye ediyorum.

Balıkçılarımıza ÖTV'si düşük yakıt vererek destek sağlıyoruz.

Yıllık 600-700 bin ton civarı su ürünleri istihsal ediyoruz. Geçtiğimiz avcılık dönemde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...