SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz" ifadeleri yer aldı.

18.05.2021 - 20:21 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 20:26

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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