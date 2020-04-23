SON DAKİKA HABERİ:  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan konuşması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur.

İlk mecliste tecessüm eden iradeye uygun şekilde kimseyi dışlamadan, ayırmadan, dışlamadan vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk.

Bugün de corona virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür.

Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir."

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