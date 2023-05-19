SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 9 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hemşehri Dernekleri buluşmasına katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Siyaset çetin bir imtihandır, hele iktidar, ateşten bir gömlek giymektir. Biz neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. 21 yıllık iktidarımızda defalarca testlerden geçmemize rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

Seçim gecesinden sonra yaşananları gördünüz. Sadece depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. Ülkemizin başına gelen en büyük felaketin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalışırken bunlar ne yaptı? Onlar yıkıntıların önünde tursitik fotoğraf çektirdi.

Hamdolsun biz tüm kurumlarımız ve belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da. İnsanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu.



Bunlar talimati Kandil'den alıyor. Terörün şehirdeki uzantılardan alıyorlar. Biz talimatı, Allah'tan ve milletten alıyoruz. Bizim çizgimiz bu. Defne'de CHP yüzde 80, biz yüzde 20 oy aldık. Ama hastanemizi yaptık, onlara rağmen yaptık. Pazar günü de açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy çıkmış ona bakmayız.

Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir. Bölücü örgütle, tefecilerle, emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenir ki? Kendi iradenizle farklı bir karar verirseniz bunlar dünyayı başımıza yıkarlar, faşizm bunların runa sirayet etmiş.

PKK'lı, FETÖ'cü, Gezi'ci, teröristleri, Selo'yu serbest bırakacağız' dediler. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz.

Londra tefecilerinden borç alacaklarmış Bay bay Kemal onlar sana tefeci oldukları halde delikli kuruş vermezler. Onlar kime borç vereceklerini iyi bilirler. Bugüne kadar görüşmelerimizi yaptık ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak yaptık. Hiçbirini dışlamadık. ABD 'S-400'leri geri ver' dedi. Biz 'hayır' dedik. 'Patriot vermediniz biz savunmayla ilgili bu adımı attık vermediniz' dedik. Biz adam gibi durduk, duruşumuzdan taviz vermedik. F-16 ve F-35'lerle ilgili olarak duruşumuzdan taviz vermedik.

Aile kurumumuzu asla lekeleyemeyiz. Anayasa değişikliği ile aile kurumunun güçlenmesi için adımlar atacağız.

28 MAYIS MESAJI

Milletimizin kendini yok sayanlara 28 Mayıs'ta bunun cevabını vereceklerine inanıyorum. Bunun için seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık diye aman ha, zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız, daha çok çalışacağız."

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