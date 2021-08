SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirtti.



Milletin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu gurur gününde kendilerini yalnız bırakmayanlara, şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisinin kıymetli mensuplarını ve ordunun kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini kaydetti.



Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz'un, 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, bunun en önemli nişaneleridir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugün, sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Allah'ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hakim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz.



Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."