SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık açıklaması

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şöyle;

TÜRKİYE YÜZYILI

Türkiye Yüzyılı bir vizyon meselesidir. Varsın birileri masa başı kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Biz inşallah yeni zaferlere başarılarla ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.

CHP'NİN YETER SÖZ MİLLETİNDİR SLOGANI

Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır. Bu slogan CHP'ye isyanın nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur ittifakıdır. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayrımilli. Benim milletim sana inanmaz ki, Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batıdan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine 'Yeter Söz Milletindir' diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz.

ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ

Onlar, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez.



ADAYLIK TARTIŞMASI

Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...