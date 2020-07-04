SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asker uğurlama' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Kartal Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin corona virüs ile mücadele kapsamında büyük bir başarı sarf ettiğini söyleyerek, ''Aldığımız tedbirlerle ile salgını en düşük atlatan ülkeler arasında yer aldık'' dedi.

Ayrıca corona virüs önlemleri kapsamında uyarılarda bulunan Erdoğan, 'sigarayı bırakın' çağrısında bulundu. Bu uyarısına ek olarak da asker uğurlama görüntüleri hakkında talimat verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bugün açılışı yapılacak Kartal Şehir Hastanesi İstanbul'un gözdelerinden biri olacaktır. Eski hastaneyi yıkarak her bakımdan daha güçlü bir hastane inşa ettik. Depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 5 bloktan oluşan, otoparkı ve konferans salonu olan bu yapıyı İstanbul'a kazandırdık.

KARTAL ŞEHİR HASTANESİ

Bin 105 yatak kapasitesine sahip hastane, İstanbul'un depreme en dayanıklı hastanesi. 3,5 milyon kişinin ayakta tedavi edilebileceği hastanede senelik 100 milyon ameliyat yapılacağı öngörüyoruz.

TÜRKİYE'NİN CORONA VİRÜS MÜCADELESİ

Dünya genelinde, corona virüs bize sağlığın ve sağlık alt yapısının önemini gösterdi. Çok kısa sürede inşaa ettiğimiz sağlık alt yapımızı bu dönemde de güçlendirdik. Aldığımız tedbirlerle ile salgını en düşük atlatan ülkeler arasında yer aldık. Hiçbir hastamızı kapıdan çevirmedik. Sağlık çalışanlarının maske bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Dünyanın 138 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.

Salgınla beraber her alanda hayatımızı derinden etkiliyen bir durum ortaya çıktı. Bu süreçte aşı çalışmaları sürse de, bir süre daha corona virüsle yaşayacağız.

İster kapalı ister açık bütün vatandaşlarıma sesleniyor, gelin şu sigarayı bırakın.

ASKER UĞURLAMASI

Asker uğurlamada ortaya çıkan görüntüler rahatsız edici. Bundan böyle İstanbul'da buna izin vermeyeceğiz. Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun.