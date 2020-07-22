SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya ile ilgili bir Twitter paylaşımı yaptı, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr 22.07.2020 - 15:10

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

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