SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda “3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Eskişehir'de neredeyse öğrenci yoktu, böyle bir konuma gelmişti ilahiyat. İmam hatiplerin bütün öğrencilerini adeta kapı dışarı etmişlerdi. Şimdi bir milyon 300 bin imam hatip öğrencisi var. 1 milyon 300 bin imam hatiplinin artık türevini istiyoruz. İmam hatiplerden ilahiyatlara yetmez, bunların tüm üniversitelere başarı oranı yüksek dağılmasını istiyoruz. Bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yapan bu millet Allah'ın izniyle her tür üniversitede de başarıyı yakalar.

İlahiyat fakülteleri sıradan yükseköğretim kurumları değildir, imam hatipler gibi ilahiyatlar da topluma ayna tutan kurumlardır. Milletin inancının horlandığı dönemlerde ilahiyatlar üvey evlat muamelesi görmüştür. İlahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olma hakkı gasp edilmişti.

Vesayet süreçlerinde ilahiyat fakültelerinde baskıya maruz kaldık. Ben kızımı İstanbul'dan Trabzon'a gönderdim. Oradaki imam hatibin müdürü de sınıf arkadaşımdı. Gönder buraya gelsin dedi. Elhamdülillah bunların hepsi mazi oldu.

Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat karanlığına son verdik.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa değişikliği metnini Meclis'e gönderdik. Samimi olup olmadıklarını göreceğiz. İnşallah referanduma gerek kalmadan Meclis'imizdeki sorumluluk sahibi milletvekillerimizin desteğiyle meseleyi çözüme kavuşturacağız. Meclis'ten geçmezse son sözü milletimiz söyleyecek.

6 YAŞINDA EVLENDİRME SKANDALI

İstismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük. Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir. LGBT denilen marjinal akımlara alet edilen çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...