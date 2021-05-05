Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tazminat davası

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatana ihanetten yargılanması için bütün gücümle çalışacağım" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

05.05.2021 - 12:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’ya kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başvuruda Aykut Erdoğdu’nun, Cumhurbaşkanı’nın kişiliğini hedef aldığını, asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği söylendi.

Paylaşımların ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, kendisi hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etiketleyerek “sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım…” ifadelerini kullanmıştı.

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