Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tazminat davası

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’ya kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Başvuruda Aykut Erdoğdu’nun, Cumhurbaşkanı’nın kişiliğini hedef aldığını, asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği söylendi.

Paylaşımların ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, kendisi hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etiketleyerek “sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım…” ifadelerini kullanmıştı.

