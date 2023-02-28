SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Artçılar sebebiyle sürekli teyakkuz durumu var. Şimdiye kadar meydana gelen deprem sayısı 11 bini buldu. Vatandaşlarıma hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.



Her türlü ihtiyaç için depremzelerin yanındayız.



Deprem ve heyelan nedeniyle ilçede zarar gören altyapıyı onardık. Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğalgaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü.

MALATYA'DA 28 BİN 914 BİNA YIKILACAK VE AĞIR HASARLI

İlçemizde 10 bin yıkılacak ve ağır hasarlı bina tespit edildi. Malatya genelinde 28 bin 914 binada 86 bin 332 bağımsız bölüme ulaşıyor. Malatya'da 52 bin konut inşa edeceğiz. 'Yapamazsınız' diyenlere rağmen, verdiğimiz sözleri her seferinde yerine getirdik. Bu imtihanın üstesinden de Malatya ve Doğanşehir için Hemen Şimdi diyerek sizlerin desteğiyle başaracağız.

İLÇEDE 309 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını bugünden itibaren ödemeye başlıyoruz.

Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor.

Şehirlerimiz ovalardan dağlara taşıyarak fay hattı gibi tehditlerden uzak yerlerde inşa etmemiz gerektiği ortak kanaattir. Şehirlerimizin kültür sanat, sosyoloji gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor. İl ve ilçelerde 4 katı geçmeyecek şekilde şehrin ve ilçelerin dokusuna uygun binalar inşa edeceğiz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet ve yavru muhalefet olmak üzere hepsinin geçmişte söylediklerinin kayıtları elimizde mevcut. Bunları milletimize yansıtacağız. Tekrar tekrar izleteceğiz. Bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yoktur.

Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz. Sizlerden bir yıl süre istiyorum. Bu işi bizden daha iyi daha adil yapacak başka kimsenin olmadığını bilmenizi istiyorum.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...