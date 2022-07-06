SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da önceki dönem belediye başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Nice saldırılara karşı birlikte göğüs gerdik, tuzakları birlikte bozduk.

Menderes ve Özal'ın başlattığı reformları hayata geçirmek bize nasip oldu.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduk.

Çankırı Dodurga seçimleri Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı. Çankırı Dodurga seçimlerinde muhalafet partilerinin tamamı 146 oyda kaldı. Dodurgalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ortada bir fikir vercek tablo olduğu açıktır.

Türkiye 2023 Haziran'ında yapılacak yakın tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Bu seçimin anlamını en iyi biz biliyoruz. Bu seçim kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilecek bir seçim değildir.

Dünyadaki zorlu sınamalar Türkiye'nin gücünü daha anlamlı hale getirdi.

Ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Gelirleri artırarak sıkıntıyı hafifletiyoruz.

Enflasyon sebebiyle alım gücü düştü ama kimseyi işsiz, açıkta bırakmadık.

Şubat- Mart ile birlikte enflasyonu kontrol altına alarak yolumuza devam edeceğiz.

PKK, PYD-YPG, FETÖ, NATO'nun kayıtlarında terör örgütü olarak girmiştir. Terör örgütleriyle ilgili şartımızı kabul etmek zorunda kaldılar ve bunlar terör örgütü olarak NATO kayıtlarına girdi. Teröristlerin dünyada nasıl cirit attığını NATO zirvesinde liderlere gösterdik.

2023'te yanlış bir tercih durumunda küresel ligde lokomotif ülkeler arasına girme fırsatını tehlikeye atarız.