SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göç açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili yaptığı görüşmelere ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili yoğun bir diplomasi yürüttüklerini söyledi.

Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, konuyla ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e ilettiği mesajlara ilişkin bir infografiğe de paylaşımında yer verdi.

