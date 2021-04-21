SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonuna ilişkin açıklama

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AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, dün gece gerçekleşen kabine revizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı. Erdoğan, atanan 3 yeni isme başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Dün gece hem bir bakanlığımızı 2'ye böldük, 3 yeni bakan ataması yaptık. Kabinemizinde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a başarılar diliyorum.

Artık genel merkezimizde, Meclis grubumuzla, kabinimizle tüm teşkilatımızla 2023'e odaklanmamız gereken bir döneme girdik. Bundan sonrasının daha kolay olacağını biliyoruz.



Kuruluş döneminden sonra Cumhuriyet döneminin en üretken ve verimli 20 yılını yaşadık. Türkiye büyüdükçe karşısına çıkan tuzakların, saldırıların çağının da büyüdüğünü görüyoruz.

Partimize yönelik kapatma davasından gece yarısı bildirisne pekçok haksız, hukuksuz çirkin tezgaha maruz kaldık. Her saldırıya cevabı geriye çekilerek değil, daima ileri atılarak verdik.

MENDERES BENZETMESİNE TEPKİ

Çıkmış bir ahlaksız benim akıbetimi de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini söylüyor. Be ahlaksız be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti de arayanlar da sizdiniz. Boşuna uğraşmayın.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Bu ülkede bu adkıl hocalarına yer ve yol kalmayacak. Gerekirse baş verip baş eğmeyen bir millet olarak bugün de önceliğimiz istiklalimizdir.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

Ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey yoktur. Ne rakam doğru ne de rakama yüklenen anlam doğru. Baştan sonra yanlış, tam anlamıyla cehalet.