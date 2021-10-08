SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Kanal İstanbul projesine değindi.

"Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur" diyen Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın artan yük trafiğini taşıyamaz hale gelmesi bizi alternatif arayışına yönlendirdi. Kanal İstanbul enine-boyuna konuşulmuş, tartışılmış ve fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir" dedi.

Sazlı Dere Köprüsü'nün temelinin atılmasının projenin ilk somut adımı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçireceğiz. Kanalın kazısına da plana göre başlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Salgın ve iklim değişikliği gibi küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır.

Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır.

Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.

Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik.

Havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci sırada.

Kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmış, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur."