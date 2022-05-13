SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Haberler 13.05.2022 - 19:05

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Davanın gerekçesi, Kılıçdaroğlu'nun Salı günü Meclis Grup toplantısı ve Perşembe günü CHP il Başkanlığı'nda yaptığı konuşmalar olarak belirtildi.

Dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı için sarf ettiği sözlerin, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette olduğu aktarıldı.

Her iki konuşma için de 250'şer bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

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