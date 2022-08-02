SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS lisans sınavındaki sorulara ilişkin iddialar için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. Verilerin titizlikle değerlendirileceğini ve gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyleyen Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklamasında bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 20:19 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 21:07

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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