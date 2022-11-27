SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi. Cumhurbaşkanı, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Katar'da yaptığı görüşme için de "Kendisi bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. İnşallah bakanlarımızla süreç devam edecek" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı

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