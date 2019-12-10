SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Bu bir rezalettir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar."

On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir.

Nobel Barış Ödülü'nü Bosna soykırımını reddeden bir faşiste vererek anlayışlarını göstermişlerdir. Bu bir rezalettir.

Bu karar yeni ırkçı saldırılara yeni cinayetlere icazet vermektir. Bu ödül sadece insanlık düşmanlarına cesaret kazandıracaktır.

Irkçılığıyla övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir.

Bize demokrasi ve insan hakları dersi verenler terörist başınıkırmızı halılarda ağırladılar.