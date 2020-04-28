SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsle mücadele kapsamında bir kez daha tedbirlerin önemine değinerek, ''Bir müddet daha dişimizi sıkacağız güzel günlere de kavuşacağız'' dedi. Erdoğan normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacaklarını duyurdu.

ntv.com.tr 28.04.2020 - 15:09

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki değişimin Türkiye açısından yeni ve büyük fırsat penceresi olduğunu belirten Erdoğan, ''Bir müddet daha dişimizi sıkacağız güzel günlere de kavuşacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor. Gereken iradeyi gösterip tarihi fırsatı değerlendireceğiz'' açıklamasında bulundu.

''NORMALLEŞME TAKVİMİNİ OLGUNLAŞTIĞINDA PAYLAŞACAĞIZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

''Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır. Normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız. Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum''

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