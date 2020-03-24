Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.

Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİN KAPANMASI

Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.

UZAKTAN EĞİTİM

İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz.

OKULLARDA TATİLİN UZATILMASI



Okulların tatili konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacağız. Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...