SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

09.08.2021 - 11:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:
"#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye."
#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2021
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye. pic.twitter.com/3rkeLScino