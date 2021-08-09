SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından olimpiyatlarda madalya alan Türk sporcuları kutladı.

09.08.2021 - 11:31

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye."


SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...