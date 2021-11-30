SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

TRT yayınına konuk olan Erdoğan, düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Cumhurbaşkanı, 2023 seçimleri öncesinde faiz, enflasyon ve kurda düşüş olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Türkiye'nin büyüme oranları) Küresel salgın döneminde Türkiye bu üç çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Yıl sonu itibarıyla da bu pozitif ayrışmayı devam ettireceğimiz inancındayım.

Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam üretim, ihracat büyüme... Bu dört ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine çıkabilir.

"İKİ ÖNEMLİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK"

Hep söylüyorum ya faiz sebep enflasyon neticedir. Şu an faizi düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü inşallah hep beraber göreceğiz.

İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar krediye erişim sağlıyoruz.



Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.

"BU SARMALDAN ÇIKACAĞIZ"

Zengini zengin yapan modern faizciliktir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar.

Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz.

Yüksek faiz için kısa vadede ülkeye giren fonlar var. Bu dövizi düşürebilir ama bizim için ideal değildir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha fazla faiz vermek gerekir.

Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız. Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız.

Bu tezgahın bozulmasını istemeyenler bizi yeniden bu oyuna çekmek istiyorlar. Küresel işbirlikçiler ve içerideki ortakları bunu başaramayacaklar.

"YENİ EKONOMİ MODELİYLE ÜRETİMİ VE İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır.

İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru.

Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz.

Faizi artırmanın çözüm olmadığını defalarca gördük. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay da değil.

İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 90'lara ulaştı. Aylık olarak cari işlemler fazlası vermeye başladık.

"SEÇİM ÖNCESİNE KADAR İYİLEŞMEYİ GÖRECEĞİZ"

Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Döviz kurundaki son hareketlerin ekonomik temeli olmadığı açıktır. Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir. Algı operasyonları, döviz manipülasyonlarıyla bizi engellemek artık mümkün değildir.

Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil.

Muhalefetin faiz indirimi konusundaki itirazları bizim doğru yolda olduğumuzun teyididir.

Hedef, düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmektir.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Stokçuluğun cezası müeyyidesinin artması lazım. Stokçuluğun dinimizde de yeri yoktur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır.

Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız.

Hanelere doğalgazı dörtte bir, elektriği ise yarı fiyatına veriyoruz. Bu kadar açık. Maliyetinin çok çok altında veriyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Asgari ücretin işçiye, bulunduğu ülkede satın alma gücüne bakıldığında 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. Dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara taşıyacağız.

3600 EK GÖSTERGE

Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak.



Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır.

DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda yol haritamız bu.

Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz, ikinci fazın tamamlanmasıyla bu rakam 40 milyona çıkacak.

"SEÇİM HAZİRAN 2023'TE"

Millete hayrı faydası olmayanlar gündemi seçim ile meşgul ederek sözümona siyaset yaptıklarını sanıyor.

İnşallah vatandaşlarımız Haziran 2023'te sandık başına gidecek ve tercihini AK Parti Cumhur İttifakı yönünde kullanacaktır, bundan hiç şüphem yok.

BAE PRENSİ'NİN ZİYARETİ

CHP'nin lider kadrolarının, liderinin yalandan başka beslendikleri sermaye yok. Biz BMC'yi Katar'a satmadık, Katar sadece ortak oldu.

Şimdi ise Abu Dabi yönetimiyle attığımız bu adım, tarihi bir adım. İnşallah şubat ayı gibi benim bir iade-i ziyaretim olacak.

Suud ile münasebetleri daha iyi konuma getirme gayretinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor, orada da çok farklı gelişmeler olabilir.