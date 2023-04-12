SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz.



1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle, sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak.

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM RİSKLİ"



İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul'la rezerv şehirler meydana çıkacak, oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz.

İMAR AFFI KATALOG SUÇLAR ARASINA ALINACAK

İmar Affı ile ilgili yeni dönemde çalışma yapacağız. Katalog suçların içerisinde yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...