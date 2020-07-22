SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.



Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum."

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulunmuştu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.



PINAR'IN ARDINDAN...