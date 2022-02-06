Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Haberler 06.02.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 12:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Son dakika haberi! Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."


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