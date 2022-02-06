Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."





Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022