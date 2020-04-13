SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Ülkemiz bu süreçte uluslararası alanda da takdir edilen olumlu bir ayrışma içerisindedir.

Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi tedariğinde de sıkıntı yaşamıyoruz. 83 milyonluk ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek kolay değildir.

Türkiye corona virüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

240 bin yatağa sahibiz, yoğun bakım yatak sayısı da 40 bini buluyor.

Yeşilköy ve Sancaktepe'de iki hastane kurulacağını ifade etmiştim, bunların çalışmaları başladı. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en baştaki grupta yer alıyoruz.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





Test/vaka oranımız aşağı yönde. Ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ilk sıradayız. Taburcu olan hasta sayımız beş bine yaklaştı.



Nitekim Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ülkemizi örnek gösteriyor. Sadece kendi vatandaşlarımızı korumakla kalmıyor destek taleplerine de imkanımız el verdikçe cevap veriyoruz.



34 ülkeye madde ulaştırdık. Karşımızdaki tehlike dinamik bir süreç yönetimini gerekiyor.



Haftasonu için alınan 31 ildeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir.



Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız.



İçişleri Bakanımızın hassasiyetini takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevine devam etmesini istedim.



Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.



Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum.

Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık.



Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı.



17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum.



Ülkemiz sadece corona virüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.



Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı.



Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı.



IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.



Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.



İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.'