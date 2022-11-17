SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

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Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı.

Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır" dedi.



Erdoğan, "Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür" ifadelerini kullandı.



UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, anlaşmanın sağlandığını ve tahıl mutabakatının 120 gün daha uzatılacağını duyurmuştu.



Uzatma kararının İstanbul'da alındığı belirtildi. Bakanlık "Birleşmiş Milletler ve Türkiye anlaşmanın garantörleri olarak kalacak" ifadelerini kullandı.



RUSYA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres ise Ukrayna'dan gelen açıklamaya paralel bir şekilde, "Tarafların mutabakatından memnunuz" açıklaması yaptı. Anlaşmanın üçüncü tarafı Rusya'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

TAHIL ANLAŞMASI

Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden çıkartılamayan tahıllar İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı.

Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahılın sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geçerliliği 19 Kasım'da sona eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönünce anlaşmanın uzatılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını söylemişti.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın 120 gün boyunca uzatıldığını duyurdu.

Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ülkeler adına süreci yürüten kurumlar olarak belirlenmişti.

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