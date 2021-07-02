SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satıldığı iddialarına yanıt verdi.

2019 yılında imzalanan protokolü hatırlatan Erdoğan, "Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'nındır. Yani tapusu devlettedir ve öyle de kalacaktır" dedi.

Erdoğan, işçilerin kadrosunun da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asfat'ta olduğunu dile getirdi.

Denetim yetkisinin de aynı şekilde bakanlıkta olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Katar buranın sadece finansal ortağıdır, yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir" diye konuştu.

"Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa yalan söylüyordur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay Kemal'in işi gücü sabah akşam yalan. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır."

'İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN'

Erdoğan, Katarlı gençlere sınavsız tıp fakültesi iddialarını da şu sözlerle yalanladı:

"Daha yeni, Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. İddianı ispat edemezsen namertsin. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak Altay tankıyla karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız. Altay tankımızı da Tank Palet fabrikası'nda yapmayı düşünüyoruz.

BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir.

Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır.

"Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz.



20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş bir ekiple orada olacağım. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de pertol arama işlemlerini sürdüreceğiz.



(Erken seçim çağrıları) Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil."