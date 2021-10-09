SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz.

Hemen yanı başımızdaki Avrupa olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak üzere ülkemize yöneldi. İhracatımız rekorlar kırıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesinin üzerine çıktık.

Bu başarının kahramanları yatırımcısı ve işçisiyle özel sektördür. Özel sektörümüzün de işçilerimizin haklarını verme konusunda aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. ABD'nin halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da yiyecek bulamıyorlar.

"FAHİŞ ARTIŞLARI YANSITMIYORUZ"

Küresel düzeyde enerji fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları üçte bir, beşte bir oranda yansıtıyoruz."