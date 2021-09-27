SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yargı paketlerine ilişkin açıklama

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı.

Erdoğan HSK'nın Kura Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık.

Adalet mülkün olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınmanın lokomotifidir.

Adaletin terazisinin doğru tartması kadar gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir.

Sadece modern ve ihtişamlı binalar yapmakla adaletin tesis edilmeyeceği bir gerçektir.

Darbeciler karşısında selam duran, darbecileri ayakta alkışlayan sözde yargı mensupları gördük.

2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk.

Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık.

İkinci yargı paketinde infaz istemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini güçlendirdik.

Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeceştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk.

Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresinin 60 günden 30 güne indirdik.

Meclis'imizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talepleri ve beklentileri karşılamayı esas alacağız.

Yakında her ilde Sulh Komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüreceğiz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...