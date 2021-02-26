SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı katliamının 29. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. "Türkiye olarak, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabası basan Ermeni güçler, aralarında kadın ve çocukların olduğu 613 sivili katletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajda Hocalı katliamının acısının yıllar geçse de unutulmayacağını, hüznünün tekrar tekrar yaşanacağını belirtti. "Kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Erdoğan, "tek millet, iki devlet" hatırlatması yaptı. Türkiye olarak, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edileceğini vurguladı.