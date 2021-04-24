SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Başkanına mesaj

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Başkanı Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr 24.04.2021 - 18:51

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Başkanına mesaj

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