SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Başkanına mesaj
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Başkanı Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.
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