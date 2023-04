SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium’da ‘’Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Bugün de tüm tecrübemizi sizler için seferber ediyoruz. Unutmayın, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz. Türkiye Yüzyılını biz başlatıyoruz, onu yükseltecek olan sizlersiniz.

Gençler 14 Mayıs'ta ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz, 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyerek geleceğimize sahip çıkıyor muyuz, sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz, 14 Mayıs'ta sandıkları bir kez daha paylatıyor muyuz?

Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bugün ülkemizde her alanda ölçek öylesine büyüdü ki verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.



İstanbul'da 94 yılında çöp, çukur ve çamur vardı. Suyu olmayan bir İstanbul vardı. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi. Ümraniye çöplüğü patladı, 39 vatandaşımız orada öldü. Biz 94'te İstanbul'u aldık, Ümraniye'yi de aldık. O çöplüğün olduğu yeri spor tesisleriyle donattık. Ben şimdi inanıyorum ki; İstanbul'daki gençler İstanbul'un bu halini bilmiyorlar. Öyleyse onlara bunu anlatmamız lazım. Susuz İstanbul'a suyu biz kavuşturduk. Çöpü biz kaldırdık, çukurları kaldırdık, suyu biz getirdik. İstanbul'a doğalgazı biz kavuşturduk. Karadeniz doğalgazını getirdik mi? Bedava olarak Karadeniz gazını halkımıza veriyor muyuz? Şimdi ona başlıyoruz, bedava vereceğiz. Biz ne yaptıysak hayal dediniz.

Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk. 1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz. İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.



Eski Türkiye'de bu ülkede otomobil çok sınırlı kesime aitti. Biz geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobil ve hafif ticari otomobille donattık. Biz şimdi devrin otomobilini yaptık. Bay bay Kemal 'fabrika nerede?' dedi. Çık bir Gemlik'e gel fabrikayı da gör. Şimdiden siparişleri başladı, fabrika siparişleri yetiştiremiyor. Tıpkı ev sahibi olmak gibi otomobili de ayrıcalık olmaktan çıkardık. Togg ile bu gururu birlikte yaşıyoruz. Ziraat Bankası'ndan kredi temin etme imkanına kavuşacaksınız. Bu ülkenin gençleri için ev sahibi olmak gibi otomobil sahibi olmayı da standart bir hayat şekline dönüştürmeyi sürdüreceğiz.

Eski Türkiye'de iş bumak kolay değildi. Şimdi tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık.



Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir. Hayranlık duydukları ülkelerin nasıl kalkındığını bilmeyenler her yatırıma takoz olmaya, her esere düşmanlık etmeye, her hizmeti değersizleştirmeye çalışıyor. Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir.

Göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir 3 bin 600 dolardı şimdi 10 bin 650 doların üstüne çıktıysa nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. Türkiye satın alma paritesinde dünyada 11. sıraya yükseldi. Bunlar kendi kendine olmadı. Hepsi dünya ile yarışta olan Türkiye'nin hikayesidir. Onca saldırılara rağmen bu noktalara geldik.



Bay bay Kemal'in masası 6'ydı sonra 7 oldu, şimdi 9 oldu. Bunun bir de görünmeyen ortakları var. Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in parlamentodaki uzantılarından oluşuyor. Bunları her yerde anlatmanız lazım. Bu ülke bir terör devleti değildir ve olmayacaktır. Bay Bay Kemal, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Aynı şekilde evlat katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Her kürsüye çıkan 'Biz geliyoruz ve bunların cezaevlerinin kapısını kırıp çıkaracağız' diyorlar. Gençler yükünüz ağır, bu ülke hainlere emanet edilemez.



Gemlik'te Togg'u kullanarak miting alanına gittik. Halk bizi adeta karanfillerle engelledi, meydana öyle gittik. 65 bin kişinin olduğu bir tören yaptık. Orada enerji üretim tesinin temelini attık. Sonra Manisa'da 65 bin kişinin katıldığı bir miting yaptık. Demek ki şu anda bütün vatandaşlar gümbür gümbür sandığa gidiyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile birlikte hak ettiğimiz yerlere gideceğiz.



Başaramayacaksınız, istiklalimize, istikbalimize el uzatamayacaksınız. Biz bay bay Kemal'in alevi olmasından rahatsız değiliz ki. Bizim alevilik, şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Biz hep bir olacağız, beraber olacağız ama ülkemizi böldürmeyeceğiz.



Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz.

Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir.

Bizim ilkemiz söylediğimiz her şeyi yapmak, yapamadığımız hiçbir şeyi de söylememektir. Biz gençlerimizle irtibatımızı öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız. Gençlerimize her alanda en güzel hizmetlerimizi vererek ve yüz yüze bir araya gelerek sağlarız. Gençlerimize seçme ve seçilme yaşını 18'e biz indirdik. CHP ne diyordu; 'çoluk çocuğa mı emanet edeceğiz'. Milletvekili listelerinde gençlere en çok güvenen parti biziz.

'Londra'ya gidiyorum ve 300 milyar dolar getireceğim' diyor. Adama sormazlar mı sen hangi sıfatla gidiyorsun da sana 300 milyar dolar verecekler. 5 keçiyi teslim edin kaybedip gelir. SSK'yı batırıp neler çektirdi neler. Karadeniz gazı 500 milyar dolar ile 1 trilyon değerinde rezerv alanıyla en büyük kazanımlarımızdan birisi olacak. Buradan gelen parayla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile kurumumuzu güçlendirip gençlerimize destek vereceğiz. Karadeniz gazından sağlayacağımız kaynakla, destekleri artıracağız. Faizsiz kredi desteğiyle işini kuran genç girişimcilerin yanında yer alacağız. Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz."