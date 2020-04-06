SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacak

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbşakanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz.

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Teşhis ve tedavi konusunda sıkıntımız yoktur.

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.

Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'de bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor. Bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz ve tamamıyla halkın hizmetine sunacağız.

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz.

KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs ve Haziran'daki ödemelerde erteleme imkanı getiriyoruz.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.

İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.

Kabine toplantımızda ayrıntılı şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclisin takdirine sunacağız

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...