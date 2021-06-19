Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantısı sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim

19.06.2021 - 14:42 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 14:45
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Rusya'nın seyahat kaldırmasını menuniyetle karşılıyoruz.
Kabine sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim.
Önümüzdeki haftalarda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...