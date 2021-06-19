Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantısı sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da bir otelin açılışında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın seyahat yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kabine toplantısının ardından turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim" dedi.

19.06.2021 - 14:42 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantısı sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Rusya'nın seyahat kaldırmasını menuniyetle karşılıyoruz.

Kabine sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim.

Önümüzdeki haftalarda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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