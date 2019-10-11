SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim ne derse desin attığımız bu adımı durdurmayacağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektdir. Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir.

Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk.

Türkiye komşularının sınırlarına saygılıdır.. Ama ülkemize yönelik eylemler yapılmaması şartıyla.

Suriye ve Irak'ta yaptığımız mücadele bu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almıyor. Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz.

Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz.

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız



Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.

Kim ne derse desin attığımız bu adımı durdurmayacağız.

Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir.

Havan toplarını atışlarıyla 1 yaşındaki bebek öldü. 10'a yakın insan öldü. Daha ne kadar bekleyeceğiz.