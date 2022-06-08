SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Venezuela, 15 Temmuz sonrası bize ilk destek veren ülkelerden biriydi.



Bugün gerçekleştidiğimiz görüşmelerde ikili ilişkelerimizi karşılıklı olarak ele aldık.

İmzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişklerin altyapılarını iyice güçlendirdik.

Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara ulaşacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmaktır.



Venezuela'ya karşı yaptırımlara karşı olduğumuzu ifade ettim. Türkiye olarak bundan sonra da dost ülkenin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Temmuz ayı içerisinde iadeiziyareti gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU

NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir.



Teröre destek devam ettiği sürece, biz bunlara gelin NATO'ya girin deyemeyiz.

Şu anda 9 tane ABD üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruldu.

Avrupa ve ABD Yunanistan'a ciddi manada silah ve uçak desteği veriyor. Bunları kime karşı veriyorlar. belli.