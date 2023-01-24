SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatı kalıplara hapseden ideolojileri kabul etmiyoruz

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Yılı Özel Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Bu ödülleri gençlerimizi teşvik etme yanında, sahip olduğumuz kıymetlerin tanınması açısından da önemli buluyorum.

Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı bu dönemde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor.

Bir toplum kültür ve sanat alanındaki birikimi kadar güçlüdür. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu bize eşi benzeri olmayan bir kültürel miras sunuyor. Türk milleti olarak bizim de yüzyıllardır ayakta kalabilmemizin nedeni bu kültür mirasıdır.

Hükümet olarak son 20 yıldır çok önemli adımlar attık. Bu topraklarda neşet eden ve bize ait olan ne varsa, her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli ve başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz. Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı kalıplara hapseden ideolojileri kabul etmiyoruz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...